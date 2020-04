publié le 09/04/2020 à 18:47

Utiliser les données mobiles pour lutter contre le Coronavirus. Le gouvernement réfléchit à la mise en place d'une application smartphone baptisée StopCovid, qui alerterait automatiquement les personnes ayant été en contact avec des porteurs du virus.

StopCovid est conçue sur le modèle de TraceTogether, une application de "contact tracing" utilisée à Singapour qui fonctionne grâce au Bluetooth. Dès que vous êtes à moins de trois mètres d’un autre téléphone pendant au moins 30 minutes votre téléphone enregistre le numéro de l’autre. De cette façon, si vous devenez positif au Covid-19 dans les heures ou jours qui suivent, on peut retrouver la personne que vous avez côtoyé pour l’inciter à se faire tester.

Cela concerne non seulement les personnes que vous allez rencontrer intentionnellement, mais aussi tous ceux à côté que vous croisez dans un bus ou un avion. Cette technologie pose évidemment des problèmes de confidentialité, de protection de la vie privée. Avec celle-ci, on aura la capacité de savoir ce que vous faites quotidiennement.

Pour limiter le risque, les promoteurs de StopCovid expliquent que l'appli ne serait utilisée que sur une base volontaire et que les données ne seront conservées que pendant 15 jours. Un prototype est en cours d'élaboration, mais aucune décision n'a été prise sur un lancement effectif.

