publié le 07/01/2021 à 19:33

Le gouvernement a pris ce jeudi 7 janvier de nouvelles mesures concernant la situation sanitaire en France. "On est dans une situation où on a l'impression que les mesures sont prises dans l'urgence, déplore Gilles Pialoux, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon à Paris, au micro de RTL. C'est assez désolant alors qu'on devrait être dans une période où je pensais que ce serait un moment de joie et d'allégresse" avec l'arrivée des vaccins. "Le problème n'est pas tellement le couvre-feu et le confinement c'est comment on en sort", estime le médecin.

Concernant le variant anglais, pour lequel deux clusters ont été détectés en Bretagne et en Île-de-France, il "nous inquiète" pour plusieurs raisons, dit-il : "la France n'a pas les moyens de surveiller ce variant" et "est-ce qu'il aura un impact sur la réponse vaccinale ?".

À propos des vaccins, "il faut augmenter la voilure, assure Gilles Pialoux, on ne peut pas se permettre de dire 'on va au rythme où on va'". "On a eu de cesse de courir derrière (le virus, ndlr) et de ne pas avoir un temps d'avance", déplore-t-il.

Y aura-t-il une troisième vague ? "C'est une querelle sémantique mais oui, il y a une circulation importante du virus et je pense que Jean-François Delfraissy (président du Conseil scientifique, ndlr) l'a dit suffisamment on a une possibilité non négligeable d'avoir la reprise d'une troisième vague importante".