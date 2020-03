Coronavirus : l'Irlande décrète le confinement jusqu'au 12 avril 2020

et AFP

publié le 28/03/2020 à 11:12

Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a décrété vendredi 27 mars à partir de minuit et ce, jusqu'au 12 avril, un confinement total à sa population. Objectif : lutter contre la propagation du nouveau coronavirus qui a déjà fait 22 mort en Irlande.

"Tout le monde doit rester chez soi, en toutes circonstances", a déclaré le Premier ministre, précisant que des exceptions seront possibles pour aller travailler, faire des courses alimentaires, aller à un rendez-vous médical ou faire de l'exercice près de son domicile. Il sera également possible de sortir pour "raisons familiales impératives" et pour effectuer des travaux agricoles. Par ailleurs, tous les rassemblements, public ou privés, sont prohibés.

"Ce sont des décisions radicales destinées à sauver le plus de vies possibles", a ajouté M. Varadkar au cours d'une conférence de presse. "Je vous demande, pour un certain temps, de faire passer le bien commun devant vos libertés individuelles". Il y a pour l'instant 2.121 cas détectés de Covid-19, et 22 victimes, en Irlande, selon les chiffres publiés vendredi par le ministère de la Santé.



Une loi d'urgence adoptée le 27 mars

La fermeture des écoles, des universités et des pubs a déjà été ordonnée, ainsi que la fermeture des entreprises non-nécessaires. Une loi d'urgence a été adoptée vendredi par le Parlement, qui prévoit notamment un gel des loyers et un moratoire sur les expulsions pendant la durée de la crise, ainsi que des crédits d'urgence. "Ce sont des temps difficiles, mais ces difficultés auront une fin", a assuré le Premier ministre.