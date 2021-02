Un spray nasal à base d'eau ionisée, connue pour ses propriétés antimicrobiennes, qui élimine 99% de la charge virale, à l'usine Pharma and Beauty de Saint-Chamas, dans le sud-est de la France, le 21 janvier 2021.

et AFP

publié le 22/02/2021 à 21:50

Mi-février, la société Pharma & Beauty - Centrepharma annonçait la commercialisation en France, et à compter du 1er mars, d'un spray nasal virucide comme nouveau moyen de lutte contre le coronavirus. Elle assurait alors que le dispositif était capable d'éliminer jusqu'à 99% de charge virale des narines du patient. Mais, en l'absence de données "démontrant la performance et la sécurité d'utilisation de ce spray", l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a décidé de faire barrage à sa mise sur le marché.

"En l'absence de telles garanties et dans l'attente d'informations complémentaires, nous suspendons par décision de police sanitaire la mise sur le marché, la distribution, la publicité et l'utilisation du 'Spray nasal COV-Defense' (aussi appelé 'Spray nasal Biokami')", indique l'ANSM dans un communiqué ce lundi 22 février.

Un rappel des lots déjà envoyés dans les officines a également été lancé. "La société Pharma & Beauty - Centrepharma est par ailleurs tenue de procéder au rappel des lots de ces dispositifs et d'informer toutes les personnes physiques ou morales susceptibles de détenir les produits concernés", précise aussi le communiqué.