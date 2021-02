Coronavirus : un spray nasal qui détruit 99% de la charge virale bientôt commercialisé

publié le 11/02/2021 à 22:29

Un outil de plus pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Un spray nasal avec de l'eau ionisée venue du Japon permettrait d'éviter la transmission du virus à plus de 90%, selon plusieurs études. Le produit sera bientôt commercialisé en France. À noter qu'il ne s'agit pas d'un traitement, mais plutôt d'un geste barrière supplémentaire.

Ce spray contient de l'eau ionisée, très chargée en propriétés antimicrobiennes. Cette eau est souvent utilisée pour soigner des brûlures et autres maladies de peau au Japon. Un laboratoire propose désormais de l'utiliser en spray nasal pour chasser le Covid.

Comment l'utiliser ? L'idéal serait d'y avoir recours lorsque vous rentrez d'un endroit où vous avez croisé du monde, après avoir fait les courses, déjeuné dans le restaurant d'entreprise ou encore à la sortie des transports. Il faut injecter une pulsation dans chaque narine : l'eau décollera ensuite le virus de la paroi nasale. Ensuite, il faut se moucher, comme un lavage classique avec de l'eau de mer.

Selon trois études validées par différents laboratoires, ce spray permet d'éliminer 99% de la charge virale de votre narine. Il peut être administré quatre à six fois par jour à partir de l'âge de six ans. Produit par la société Pharma and Beauty, ce produit pourra être commercialisé en France à partir du 1er mars. Il sera possible d'en acheter dans les pharmacies, les parapharmacies et ensuite dans les grandes surfaces.