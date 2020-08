Coronavirus : existe-t-il un meilleur moment pour se faire dépister ?

publié le 25/08/2020 à 08:01

Les laboratoires d'analyse deviennent surchargés, voire saturés après l'augmentation du nombre des cas de Covid-19. De plus en plus de personnes se font tester, 628.600 en France cette dernière semaine, selon Santé publique France.

Quand ils rentrent de vacances, qu'ils veulent partir à l'étranger ou bien car ils ont été en contact avec un cas avéré de Covid, les Français se ruent vers les centres de dépistage créant ainsi des files d'attente. Celles-ci peuvent durer des heures et cela ne devrait pas se calmer avec la rentrée.

Tous les laboratoires sont formels, il n'y a pas de moment idéal pour venir. Certains patients commencent à faire la queue des heures avant l'ouverture. Si vous voulez éviter de perdre du temps dans une file d'attente, il reste une alternative.

De nombreux laboratoires proposent désormais de venir se faire tester sur rendez-vous. Le délai d'attente varie entre deux jours et plus d'une semaine pour certains. Selon l'urgence de votre cas, si vous prévoyez de partir à l'étranger ou que vous avez des symptômes, vous pourrez être pris en charge plus rapidement.