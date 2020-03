publié le 26/03/2020 à 15:44

Emma a 20 ans, elle est en troisième année de médecine. Elle vient en aide au personnel soignant du CHU de Rouen depuis dix jours maintenant. C’était une évidence pour elle d’aller prêter main forte. “J’ai toujours voulu devenir médecin donc quand notre doyen a demandé si des étudiants voulaient être bénévoles pour aller aider le personnel soignant, je me suis portée volontaire immédiatement”, raconte la jeune femme.

L’étudiante a été déployée aux urgences du CHU, elle aide principalement à trier les patients à leur arrivée. “Mon rôle avec les autres étudiants qui sont sur place, c’est de séparer les patients qui pourraient être atteints du coronavirus de ceux qui viennent pour d’autres urgences afin de limiter la contamination”, explique-t-elle.

Une fois ce tri des patients effectué, le "triage" en jargon hospitalier, les étudiants vont aider le personnel soignant, "pour qu'ils puissent gagner en efficacité”. "On va aider les soignants à prendre les constantes des patients : leur tension artérielle, leur température, la saturation en oxygène", raconte Emma.

Ensuite, elle assiste le personnel soignant pendant les consultations. "Ensuite on les orientera soit vers une zone Covid-19, si jamais on suspecte qu’ils sont atteints de la maladie, soit on leur donne des consignes, pour les renvoyer vers leur médecin traitant ou directement chez eux.”

La solidarité entre soignants et étudiants est "à encourager"

Les étudiants bénévoles disposent des moyens de protection nécessaires face au Covid-19. “On va s’habiller avec tous les moyens de protection nécessaires pour ne pas être contaminés : un masque, des gants, des lunettes, une surblouse", raconte l'étudiante de troisième année, qui salue “la volonté des soignants de continuer à faire leur travail".

Représentante des étudiants en médecine à Rouen, elle a également été impressionnée par la solidarité dans son milieu. “Dès qu’on a demandé des volontaires, on a eu au moins 75 réponses dans ma promotion de troisième année et, à côté de ça, on a à peu près 300 étudiants présents au CHU et en Seine-Maritime pour les diverses actions d’aide", affirme-t-elle. "Il y a vraiment une solidarité au sein du personnel soignant et des étudiants, c'est à encourager."

Le doyen souhaite les voir aider jusqu'à ce que les étudiants de cinquième années, les externes, prennent la relève. Soit pendant une dizaine de jours supplémentaires.