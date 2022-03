Toujours majoritaire en France, le variant Omicron a développé deux sous-variants : BA1 et BA2. Récemment découvert, ce dernier est plus contagieux et expliquerait le rebond épidémique que connaissent la France et le monde.

Pour limiter au maximum la hausse du nombre de cas, il faut savoir reconnaître les symptômes de ce variant, qui représente aujourd'hui 99% des cas en France. Bien que l'allègement des mesures sanitaire nous a fait diminuer notre attention sur ces signes, le virus est toujours en circulation et fait des victimes chaque jour.

Les symptômes du variant Omicron sont plus légers que ceux des autres variants. Beaucoup de personnes infectées affirment ne pas avoir eu de toux ou de maux de gorge, seulement de légers maux de tête. Les personnes qui ont ressenti le plus la maladie ont eu une congestion nasale et la gorge légèrement irritée, une fatigue et de la fièvre, soit les signes du rhume. Les scientifiques remarquent également qu'Omicron provoqueraient moins de détresse respiratoire que les autres variants.

Au 4 janvier, Santé Publique France observait une durée des symptômes de 1 à 30 jours.