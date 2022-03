Macron n’exclut pas le retour du masque si la hausse des contaminations continue

Dix jours après la levée du port du masque à l'intérieur en France, à l'exception des transports en commun, Emmanuel Macron a émis l'hypothèse d'un retour de celui-ci, et ce alors que l'épidémie de coronavirus reprend de la vigueur dans le pays.

"On a maintenu le masque dans les transports parce qu’on est tassés, on a même maintenu le passe sanitaire dans l’hôpital, on a lancé une campagne de rappel. Si les choses devaient se dégrader, le président que je suis prendrait ses responsabilités pour protéger", a déclaré le président-candidat sur le plateau de "Face aux candidats" sur M6. "J'ai eu une boussole : protéger nos compatriotes. Et le faire à chaque fois de manière proportionnée" a-t-il également ajouté.

Le nombre moyen de cas positifs à la Covid-19 sur une semaine est repassé au-dessus de la barre des 100.000 mercredi tandis que les hospitalisations ne baissent plus que très légèrement, selon les chiffres publiés par les autorités sanitaires. Le nombre de nouveaux cas recensés mardi est de 145.560, contre 108.832 sept jours auparavant, selon Santé publique France. La moyenne sur sept jours, qui lisse les à-coups journaliers, s'élève à 104.176 cas contre 98.928 mardi et 74.912 mercredi dernier.