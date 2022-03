INVITÉ RTL - Coronavirus : "La circulation du virus est très intense", rappelle l'épidémiologiste Antoine Flahault

Professeur Antoine Flahault, épidémiologiste et professeur de Santé publique à l’Université de Genève

La France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni ont-ils levé trop "brutalement" leurs mesures sanitaires contre le coronavirus ? L'Organisation mondiale de la santé fait ce constat tout en affirmant le besoin de rester "optimiste" face à la situation.

Invité de RTL ce mercredi 23 mars, l'épidémiologiste et directeur de l’Institut de santé globale à Genève Antoine Flahault estime que "l'OMS a raison". "Dans certains pays, on a voulu aller trop vite en relâchant des mesures alors que la circulation du virus est très intense et s'intensifie dans certains pays comme la France".

Il rappelle que "le masque ne bloque pas la transmission (...) Il diminue la charge virale. Quand il y a une accalmie et que le taux d'incidence baisse au-dessus de 5.000 cas par jour en France (...) il n'y a aucun problème à enlever le masque".

On n'a pas le même Covid si on est exposé à une très grosse charge virale Antoine Flahault, épidémiologiste et directeur de l’Institut de santé globale à Genève

Pour Antoine Flahault, "il ne faut pas le mettre quand il n'y pas de circulation du virus. Si jamais ce variant se met à circuler hiver après hiver de façon déchaînée, comme il le fait en ce moment, et s'il fait plusieurs centaines de morts par semaine, oui, il faudra porter le masque".

L'épidémiologiste met en garde contre les risques de Covid long. "Toute personne peut avoir un Covid long", précise-t-il. "C'est faux de penser qu'on est exposé ou pas exposé, qu'on a le Covid ou qu'on n'a pas le Covid. On n'a pas le même Covid si on est exposé à une très grosse charge virale", a-t-il ajouté.