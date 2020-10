Coronavirus et couvre-feu : les transports franciliens réduits à partir de mercredi

publié le 26/10/2020 à 16:01

A partir de mercredi 28 octobre, les transports en commun franciliens réduiront la voilure tous les soirs dès 21h. Une réduction du rythme liée à l'instauration du couvre-feu, qui provoque une forte baisse du nombre de passagers en soirée.

Concrètement, seul un métro sur deux circulera à partir de 21h, soit l'heure de début du couvre-feu. Il en sera de même pour de nombreuses lignes de bus, sauf "les plus fréquentées" et celles "desservant les hôpitaux", qui ne subiront aucun changement. Certaines lignes de métro seront toutefois renforcées entre 20h et 21h "pour faire face aux situations de surcroît de trafic", précise Île-de-France Mobilités. Ce sera le cas pour la 4, la 7 et la 13.

La circulation des trains et RER sera également réduite de moitié, à l'exception des lignes dont le temps d'attente égale ou excède 30 minutes en période normale. Concernant les tramways, la réduction se fera de manière "progressive" à partir de 21h. "Le niveau d'offre de transport sera analysé quotidiennement et pourra être adapté en fonction de la fréquentation et notamment après les vacances scolaires", assure Île-de-France Mobilités.