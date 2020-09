publié le 25/09/2020 à 13:52

Comme chaque jeudi, Santé publique France (SpF) a publié ce 24 septembre un bilan de l'épidémie de coronavirus durant la semaine passée. Ainsi, entre le 14 et le 20 septembre, 66.671 nouveaux cas ont été confirmés, en hausse de 8 % par rapport à la semaine passée. Surtout, l'agence s'inquiète d'une "augmentation exponentielle des admissions en réanimation".

Dans son bulletin, SpF note une augmentation de 34 % des nouvelles hospitalisations en une semaine (3.657) et surtout une hausse de 40 % des admissions en réanimation (599). Le nombre de morts augmente d'un quart, avec 332 morts cette semaine contre 265 la semaine passée.

La plupart des courbes montrent une accélération de la diffusion du virus. Le taux d'incidence en France est en hausse (+ 7 cas pour 100.000 hab. par rapport à la semaine passée) alors que le taux de dépistage est en baisse ( - 80 tests pour 100.000 hab.).

L'évolution du taux d'incidence et du taux de dépistage ces 15 dernières semaines Crédit : Santé publique France/capture d'écran RTL

Après avoir fortement augmenté ces dernières semaines chez les 15-44 ans, les taux d'incidence 65-74 ans et des plus de 75 ans connaissent la plus forte hausse (+ 16 %). Il poursuit sa hausse chez les 15-19 ans (+ 20 %), les 35-39 ans (+ 11 %) et dans une moindre mesure dans toutes les classes d'âge hormis les 0-14 ans (- 2 %) et les 25-29 ans (- 2 %).

L'évolution du taux d'incidence ces 15 dernières semaines en fonction de la class d'âge Crédit : Santé publique France/Capture d'écran RTL.fr