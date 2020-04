Coronavirus en France : 389 décès en 24 heures, plus de 22.000 morts

Une infirmière et un patient pendant l'épidémie de coronavirus (illustration)

et AFP

publié le 24/04/2020 à 21:20

Selon le dernier bilan journalier, présenté par Jérôme Salomon ce vendredi 24 avril, l'épidémie de coronavirus a fait 22.245 morts en France depuis début mars, avec 389 nouveaux décès enregistrés en 24 heures. Le nombre de patients hospitalisés en réanimation poursuit sa baisse, a précisé le directeur général de la Santé.

Dans le détail, l'épidémie a tué 13.852 personnes dans les hôpitaux, soit 305 décès de plus en 24 heures, et 8.393 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux (+84).

"La circulation du virus reste à un niveau élevé" et la France fait toujours face à "une épidémie massive et sévère", a souligné Jérôme Salomon toutefois, depuis maintenant 16 jours consécutifs, le nombre de personnes hospitalisées en réanimation baisse, a-t-il indiqué. Elles étaient vendredi repassées sous la barre des 5.000 pour la première fois depuis le 29 mars, à 4.870, soit 183 de moins que jeudi.

Il faut "garder une posture de vigilance"

S'il s'agit d'un indicateur important de la pression de l'épidémie sur le système hospitalier, il faut toutefois "garder une posture de vigilance car l'épidémie n'est pas terminée", a souligné le professeur Salomon.

De même, si de nouveaux malades continuent de se présenter nombreux dans les hôpitaux, avec 1.346 personnes admises en 24 heures pour Covid-19, le nombre global de patients hospitalisés poursuit sa baisse, entamée il y a neuf jours : ils sont encore 26.658, 561 de moins que jeudi. Côté dépistage, "nous en sommes à plus de 40.000 tests par jour", a indiqué Jérôme Salomon.