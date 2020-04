Coronavirus : Didier Raoult doit "garder prudence et humilité", lance un confrère

publié le 15/04/2020 à 14:40

Les propos du Pr Didier Raoult ce mercredi 15 avril ont suscité une certaine polémique. Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, l’éminent épidémiologiste a indiqué l’épidémie de Covid-19 est en passe de se terminer dans la région de Marseille. "Ce serait bien si c’était vrai", répond sur RTL le professeur Yves Buisson, président du groupe Covid-19 à l’Académie nationale de médecine.



"L’épidémie va disparaître, c’est sûr. Mais je ne suis pas sûr qu’elle va disparaître plus rapidement à Marseille qu’ailleurs", nuance-t-il. Tout comme elle s’est développée de manière hétérogène, le médecin estime que la diffusion du virus va s’estomper de la même façon.



"Prévoir maintenant que l’épidémie est en fin de course à Marseille ou dans les Bouches-du-Rhône, ça me semble tout à fait hasardeux", appuie à l’antenne le Pr Buisson. À la question de savoir si les propos de son confrère sont optimistes ou hasardeux, il répond : "C’est les deux".



L’épidémiologiste pense ainsi que l’hypothèse du Pr Raoult "ne devrait pas être émise par une personne avec une telle notoriété". Et s'il rappelle que le médecin de l’IHU de Marseille est un médecin reconnu internationalement, il relève également qu’un "chercheur de ce niveau doit garder deux principes essentiels : la prudence et l’humilité".



Ainsi, les déclarations au grand public du Pr Raoult pourraient "susciter trop d’espoir", et de manière prématurée. Il remet ainsi en cause la certitude de son confrère concernant le traitement à l’hydroxychloroquine contre le Covid-19.