et Benjamin Hue

publié le 30/08/2020 à 11:42

Des centres de dépistage gratuits du Covid-19 vont être installés devant la plupart des mairies d'arrondissement à Paris pour faciliter l'accès aux tests des Parisiens. Invité du Grand Jury RTL ce dimanche 30 août, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé que des laboratoires temporaires allaient être déployés aux quatre coins de la capitale à partir du 31 août pour faire face à la forte pression qui pèse sur les laboratoires privés de la capitale.

"On a franchi hier la barre historique des 900.000 tests réalisés en une semaine," a annoncé Gabriel Attal. Un chiffre qui a été atteint par les efforts du gouvernement pour élargir la possibilité de se faire tester. Dans cette optique, le porte-parole du gouvernement annonce également la mise en place dès demain, lundi 31 août, de centres de tests temporaires. "Nous allons avoir des barnums de tests devant les mairies d’arrondissements de Paris qui vont permettre d'aller se faire tester, sans prescription, sans ordonnance" a annoncé Gabriel Attal.

Dès lundi, devant l'Hôtel de Ville de Paris

Dès demain, les Parisiens pourront se rendre dans ces centres de dépistage temporaires, notamment devant l'Hôtel de Ville ainsi que les mairies du XVe et du XIXe arrondissement de la capitale, "puis ça va tourner dans tous les arrondissements," a annoncé Gabriel Attal.

Les personnes qui le souhaitent - y compris les non assurés sociaux - pourront venir y réaliser un dépistage virologique, les fameux tests PCR sans rendez-vous et sans ordonnance. Ces tests nécessitent d'enfoncer un long coton tige dans le nez. Les résultats sont généralement transmis dans un délai de un à trois jours. La liste des centres de dépistage est disponible sur le site de la mairie de Paris.

Le porte-parole du gouvernement "invite les personnes en retour de vacances à se faire tester, notamment s'ils sont en contact de personnes vulnérables."

Désengorger les laboratoires

Depuis plusieurs semaines, les laboratoires parisiens font face à un afflux massif de personnes désireuses de se faire dépister sans ordonnance et sans rendez-vous. Il faut souvent compter plus de 3 heures pour réaliser un prélèvement PCR et les délais de transmission des résultats ont tendance à augmenter.

Jeudi 27 août, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que le gouvernement entendait augmenter ses capacités de dépistage à court terme à un million de tests par semaine pour maîtriser l'épidémie.