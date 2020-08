publié le 25/08/2020 à 06:05

Une potentielle deuxième vague est attendue par les autorités sanitaires et le gouvernement. Ces derniers se préparent déjà à y faire face en incitant les Français à respecter les gestes barrières et en rendant le port du masque obligatoire dans plusieurs villes comme Paris ou Marseille.

Autre mesure adoptée, la généralisation des tests pour la Covid-19. Cette dernière semaine, 628.600 personnes ont été testées par RT-PCR en France. Ce chiffre connaît une hausse constante depuis huit semaines.

Parmi ces personnes dépistées, 16.747 se sont avérées positives. Ainsi, 242.899 cas de Covid sont confirmés en France, selon les derniers chiffres de Santé publique France.

Avec les différents types de tests qui sont proposés aujourd'hui, il semble facile de s'y perdre. PCR, TROD, sérologiques, virologiques, salivaires... La rédaction de RTL vous éclaire sur ces appellations difficiles à connaître lorsqu'on n'est pas spécialiste du sujet.

1. Le RT-PCR ou test virologique nasal

Il s'agit là d'un test réalisé en insérant un écouvillon, une sorte de long coton-tige, dans le nez afin d'y prélever des cellules nasales. Ce dépistage permet de déterminer si la personne est porteuse du virus au moment du test.

Il est possible de réaliser un RT-PCR en centre de dépistage ou directement en laboratoire. Le ministère de la Santé propose d'ailleurs une liste des sites de dépistage. Ils sont accessibles avec une ordonnance, si vous présentez des symptômes. Et sans ordonnance, au cas où vous auriez été en contact avec un cas positif.

2. Le test sérologique

Tout simplement un prélèvement sanguin. Celui-ci permet de savoir si le patient a développé une réaction immunitaire après avoir été en contact avec le virus. En réalité, le résultat de ce test ne permet pas d'affirmer si la personne est contaminée, mais plutôt si elle a déjà été porteuse du virus.

Deux types de test sérologiques existent : par prise de sang ou par prélèvement d'une goutte de sang.

Pour le premier, le test ELISA, il faut attendre quelques heures avant de découvrir le résultat. Il suffit de se rendre en laboratoire, avec ou sans ordonnance. Néanmoins, il ne sera pas remboursé sans prescription.

Le second, le test TROD, est réalisable en pharmacie, il coûte entre 10 et 15 euros mais n'est pas remboursé. Il est certes le plus rapide mais aussi le moins précis des tests. "Si vous avez un test sérologique négatif, vous n'avez donc pas d'anticorps, ça ne veut pas forcément dire que vous n'avez pas contracté le virus" prévenait le président du Syndicat des biologistes François Blanchecotte à l'antenne de RTL.

Les tests salivaires, toujours en attente

Plus simple qu'une prise de sang et moins douloureux que le test nasal, le test salivaire semble le candidat parfait. Quelques gouttes de salive sont prélevées à l'aide d'une pipette puis analysées avec un réactif. Les résultats tombent après une heure environ.



Mais, ces tests ne sont toujours pas disponibles en France. Plusieurs facteurs en sont toujours à la phase d'essai. "La question de la sensibilité de ces tests n’est pas encore tranchée" explique le docteur Vincent Enouf, responsable adjoint du CNR des virus respiratoires de l’Institut Pasteur aux colonnes du Figaro. Il rajoute "Nous devons vérifier d’une part que la salive est un bon modèle pour le dépistage, d’autre part que les différentes techniques d’analyse sont suffisamment performantes".