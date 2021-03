et Ryad Ouslimani

publié le 10/03/2021 à 13:38

C'est une étude qui fait naître l'espoir pour le milieu de la culture, dont les espaces sont fermés depuis plusieurs mois. Selon des données de l'Institut Pasteur, les lieux culturels comme les théâtres, les cinémas, et les musées ne représentent pas un risque plus élevé de contamination et de circulation du virus. "Il n'y a pas de surrisque d'infection", assure sur RTL Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, membre du Conseil scientifique.

"Dans les transports en commun, dans les commerces, tous les espaces où on peut respecter les gestes barrières, on n'a pas vu de surinfection", insiste-t-il. Il explique ainsi que les activités en extérieur, "tant qu'il n'y a pas de regroupement, tant qu'il y a de l'espace", ne représentent également pas de risque supplémentaire. "Quand vous respectez les gestes barrières, on ne s'infecte pas", assure le Pr Fontanet.

Même si l'étude avait été réalisée avant l'apparition des variants britannique, sud-africain ou encore brésilien, les connaissances actuelles du virus permettent d'écarter des contaminations accrues lorsque les mesures sanitaires sont respectées.