Coronavirus dans le monde : 5.764 morts et 151.767 cas confirmés

publié le 14/03/2020

Plus de 150.000 cas de nouveau coronavirus dans le monde. L'épidémie continue de progresser et a déjà tué plus de 5.700 personnes dans 137 pays et territoires, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles.

Au total, 151.767 personnes ont été contaminées et 5.764 sont décédées. La hausse est notamment due aux nouvelles contaminations en Italie, deuxième pays le plus touché après la Chine. Samedi, 3.497 nouveaux cas y ont été enregistrés, portant à 21.157 le nombre de personnes contaminées, parmi lesquelles 1.441 décès.

En France, les autorités ont fait état de 3.661 cas sont confirmés et 79 décès alors que le gouvernement a annoncé, vendredi 13 mars, de nouvelles mesures sanitaires, notamment l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes en milieu clos ou en plein air.