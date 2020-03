publié le 13/03/2020 à 11:15

Viralité contre viralité. Pour se laver les mains correctement, il y a les conseils froids des autorités sanitaires et il y a Gloria Gaynor. La célèbre chanteuse américaine a voulu encourager ses fans à se laver les mains durant plus de 20 secondes afin de limiter la propagation du coronavirus. Rien de mieux de chantonner une chanson pendant un couplet entier et un refrain histoire d'être efficace et, bien sûr, il n'y a pas de meilleur titre que I Will Survive pour combattre une pandémie.

Gloria Gaynor, 70 ans, a dévoilé son lavage de main musical sur la plateforme Tik Tok. Une vidéo qui est rapidement devenue virale et qui a apporté un peu de bonne humeur (et de bons conseils) dans cette crise mondiale. Attention tout de même, vous n'êtes pas obligés de laisser couler l'eau de votre robinet pendant le temps de la ritournelle pour que ça soit efficace. Pensez à la planète ou simplement à votre facture d'eau.

Pour détruire le virus, il est recommandé de se laver les mains pendant plus de 20 secondes, sans oublier le moindre recoin dont les ongles ou encore les poignets. Si I Will Survive ne vous convient pas, vous pouvez trouver adapter ce rituel avec votre refrain favori grâce au générateur du site Wash Your Lyrics. N'oubliez pas non plus de désinfecter les objets que vous tenez en permanence dans vos mains comme le clavier de votre ordinateur ou votre smartphone.

Q: What does Gloria Gaynor sing when she washes her hands?

A: pic.twitter.com/gUsmCVMV9n — Jeremy Vine (@theJeremyVine) March 13, 2020