Coronavirus : est-il risqué d'utiliser la clim de sa voiture ?

Avec le retour des températures estivales, on a tendance à pousser à fond la clim dans nos voitures pour éviter que l'habitacle ne se transforme en sauna.



La première clim a été installée dans nos voitures en 1939. C'est l'américain Packard, aujourd'hui disparu, qui est le premier constructeur à proposer la climatisation en option, moyennant une petite fortune. L'équivalent de 4.500 euros. Apparue dans les années 1980 en option en France, et qui était un luxe à l'époque tout comme les vitres électriques. La clim équipe désormais quasiment toutes les voitures neuves depuis une décennie....



Alors la climatisation peut-elle propager la maladie Covid-19 ? Théoriquement non. L’Organisation Mondiale de la Santé explique que les études menées à ce jour indiquent que le virus responsable de la Covid-19 est principalement transmissible par contact avec des gouttelettes respiratoires, plutôt que par voie aérienne. Il n'est donc pas déconseillé d'utiliser la climatisation. Même s'il faut rester prudent, surtout si vous voyagez à plusieurs... La meilleure parade reste d’aérer l’habitacle régulièrement en ouvrant les vitres, pour faire circuler l’air.



D'autant que nos voiture sont restées immobilisées de longues semaines... Une clim mal entretenue peut de toute façon avoir des conséquences sur la santé, surtout lorsque votre auto prend de l'âge. Pourquoi ? Parce que ses filtres s’encrassent. Un vrai nid à microbes. Et cela en raison de champignons qui peuvent proliférer... Et oui votre clim fonctionne en circuit fermé dans lequel le taux d'humidité est très fort. Les poussières et les bactéries adorent !

Quels sont les signes qui doivent alerter ?

Si la production de froid est insuffisante ou que vous sentez une odeur désagréable se rapprochant de celle d'une serpillière mouillée ou encore que vous constatez une fuite d'eau dans la voiture au niveau des pieds du passager... Dans ce cas une visite chez votre garagiste ou dans un centre auto s'impose.



Comptez entre 50 à 200 euros selon les interventions. Mais plus vous attendez plus cela sera cher... Surtout si vous roulez en ville où les filtres s'encrassent vite. Un investissement certes mais avec une clim en bon état non seulement vous préserver sur votre santé mais vous économiserez du carburant... Car une climatisation qui fonctionne mal, c'est 15, voire 20% de carburant en plus. Cela vaut donc le cout d'aller faire réviser sa clim. D'autant que vous pouvez profiter des offres promos avant les départs en vacances.