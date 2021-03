publié le 29/03/2021 à 16:03

Dans la version originale, le chanteur et bassiste du groupe, Roger Waters, dénonce la vie dans les écoles et pensionnats britanniques. Cette fois, les paroles prônent le retour ou maintien des cours dans les établissements scolaires, malgré la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, indique BFM TV.

Tournée en Californie, aux États-Unis, la vidéo montre un collectif d'adultes qui chante : "On déteste l’éducation en ligne / On a vraiment l’impression d’avoir perdu le contrôle / On ne se rappelle plus les maths et la physique / Si seulement ils nous laissaient tranquilles / Hey les gens, ramenez-les à l’école / Rester à la maison si longtemps, c’est si injuste et si cruel". Ces derniers sont rejoints par un chœur d'enfants : "On a juste besoin d’apprendre en chair et en os / On ne peut pas être sur internet toute la journée / On veut voir nos copains à l’école / On ne peut plus rester à la maison / Hey les gens, ramenez-nous à l'école / Au bout du compte, on n’est qu’une fenêtre de plus sur Zoom".

Une parodie mal accueillie par les syndicats

Pour répondre à Jean-Michel Blanquer, le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, a lui aussi publié une vidéo : les "ordres, contre-ordres, approximations" du ministère de l'Éducation nationale depuis le début de la crise sanitaire.

"Après avoir refusé d'investir le moindre euro pour sécuriser les écoles, bidouillé les chiffres de contamination, allégé 3 fois le protocole sanitaire, Jean-Michel Blanquer rejette le distanciel sans le moindre argument en balançant une vidéo comme un vulgaire troll. LA HONTE!", a de son côté écrit le collectif des Stylos rouges.

Certains politiques ont également réagi à la publication du ministre de l'Éducation nationale, notamment Olivier Faure. "Partout les enseignants, les directeurs d’établissements, les maires se démènent entre ordres et contre ordres. Le virus est à son plus haut depuis la 2e vague et Blanquer fait mumuse sur YouTube pendant que les parents angoissent", a remarqué le premier secrétaire du Parti socialiste.

Cette polémique intervient alors que depuis lundi, tout cas de coronavirus détecté dans une école entraînera la fermeture de la classe concernée. Selon les chiffres du ministère, 3.256 classes étaient déjà fermées vendredi dans le pays.