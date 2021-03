Coronavirus : la FCPE exhorte à "maintenir une scolarité pour les enfants"

publié le 29/03/2021 à 13:15

À défaut de se résoudre à fermer les écoles, le gouvernement a décidé de renforcer le protocole sanitaire au sein des établissements scolaires situés dans les 19 départements concernés par des mesures renforcées pour freiner l’épidémie de Covid-19. Rodrigo Arenas, coprésident de la FCPE, la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves veut que l'école soit à tout prix maintenue, quelle que soit sa forme.

"Il faut fermer si ça met en péril la santé de nos citoyens. Je pense à cette école à Sevran dans laquelle 11 enseignants sur 14 ont été déclarés absents à cause du Covid et on ne veut pas fermer l'école. Ce n'est pas une situation qui est responsable, il faut pointer les vraies responsabilités. Nous demandons des moyens financiers, matériels et humains pour que l'école puisse continuer qu'elle soit à distance ou en présence. Aujourd'hui cet argent vient à manquer. Si on met l'école sous quarantaine, ça va être compliqué", prévient-il.

Concernant le protocole sanitaire, Rodrigo Arenas le trouve "'tout à fait suffisant. Mettre des masques chirurgicaux gratuits pour les enseignants et enfants et pour les cantines il faut le maintenir c'est tout à fait faisable, le problème c'est qu'il manque de l'argent. C'est pour cela que nous invitons les élèves, les parents, les enseignants à sortir mercredi et à taper dans les casseroles en respectant les gestes barrières. La question n'est pas d'aller à l'école mais de maintenir une scolarité pour les enfants et arrêter de demander aux enseignants et aux enfants de faire l'impossible car quand on demande l'impossible, c'est toujours les enfants qui trinquent", conclut coprésident de la FCPE.