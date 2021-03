publié le 26/03/2021 à 18:54

Concernant l'ouverture des établissements scolaires, le gouvernement français maintient le cap, mais avec un protocole renforcé, comme l'a expliqué le ministre Jean-Michel Blanquer, lors d'une conférence de presse donnée ce vendredi 26 mars. Désormais, les parents d'élèves auront désormais un rôle à jouer. Le ministre les a appelés à la vigilance. S'ils ont le moindre doute, ils devront prendre la température de leur enfant le matin, et ne pas l'emmener à l'école si elle est supérieure à 37°.

Mais surtout, Jean-Michel Blanquer a annoncé qu'à partir de lundi 29 mars, les conditions pour fermer une classe seront plus strictes, dans les 19 départements qui ont été reconfinés. Actuellement, on renvoie les enfants à la maison si trois cas positifs sont détectés, sauf en maternelle, et sauf aussi s'il s'agit du variant anglais. Désormais, un seul cas suffira à entraîner la fermeture immédiate de la classe.

Mais, c'était surtout sur la question de la fermetures des écoles, que le ministre était attendu. Et sa réponse est claire : pas question, pour l'instant, de fermer les établissements scolaires ; même si la situation sanitaire se dégrade. Pas question, non plus, d'avancer de 15 jours les vacances de Pâques, ou de fermer les cantines. "Nous laisserons les écoles ouvertes tant que ce sera possible, a martelé Jean-Michel Blanquer. Et s'il faut le faire, ce sera vraiment en dernier ressort."

À écouter également dans ce journal :

Allemagne - Le pays place la France entière en zone "à haut risque". Dès dimanche, pour y entrer, il faudra être en mesure de fournir un test négatif effectué il y a moins de 48 heures. Ensuite, les Français devront s'astreindre à une quarantaine de 10 jours, qui pourra se transformer en cinq jours, si un autre test négatif est apporté.



Pédophilie - Pour la première fois, les évêques de France ont reconnu l'ampleur du phénomène de pédophilie dans l'Église et ont demandé "pardon" aux victimes. Ils vont prochainement se doter d'un conseil de prévention en matière de lutte contre la pédophilie.

Sida - Vice-présidente du Sidaction, dont RTL est cette année partenaire, Line Renaud s'est exprimée sur de la raison pour laquelle un vaccin contre le coronavirus a été trouvé dans des délais aussi restreints, alors même que la lutte contre le Sida est toujours aussi difficile. C'est "parce que le virus du sida est un virus qui mute en permanence, qui est toujours en train de se transformer", a rappelé l'artiste, qui l'a désigné comme "incaptable".