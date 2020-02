Italie : deux morts du coronavirus, une première en Europe

et AFP

publié le 22/02/2020 à 11:04

Une partie du nord de l'Italie est barricadée depuis vendredi 21 février après que deux personnes sont décédées du virus, vendredi 21 et samedi 22 février. Plus de 25 cas de contaminations ont été recensés dans la région.

Le premier décès, un maçon à la retraite hospitalisé depuis environ 10 jours en Vénitie, pour une maladie différente du coronavirus, a été détecté positif à la maladie. Il s'agit du premier décès dû à l'épidémie de pneumonie, en Europe. Samedi 22 février, l'agence de sécurité sanitaire a fait état d'un second mort.

En Lombardie, cinq médecins et onze autres personnes, qui fréquentaient les mêmes amis, ont été identifiés comme étant porteurs du virus. Selon le président de la région, Luca Zaia, les malades n'ont pas été en contact avec des Chinois, ni avec des personnes de retour d'un séjour en Chine.

"Un très haut niveau de précaution"

L'Italie a mis en place des mesures drastiques pour éviter une vague de contamination, dans onze villes : bar, écoles, églises, stades et d'autres lieux publics ont été fermés, vendredi 21 février pour une semaine. De nombreux défilés de carnaval ont été annulés et des trains ont été stoppés en gare de Milan et de Lecces, dans les Pouilles, pour faire descendre des passagers qui présentent des symptômes grippaux.

Dans la zone, à 60 km au sud-est de Milan, plus de 50.000 personnes sont priées de rester chez elles et d'éviter les lieux fermés. Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a voulu être rassurant en répétant que l'Italie "applique un très haut niveau de précaution".