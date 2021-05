publié le 12/05/2021 à 06:05

"Aucun créneau ne doit être perdu", a annoncé Emmanuel Macron jeudi 6 mai. Il désormais possible pour toutes les personnes âgées de plus de 18 ans de prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le coronavirus. Pour cela rien de plus simple, vous pouvez prendre rendez-vous via Doctolib ou Vitemadose. Si vous avez moins de 50 ans et que vous ne présentez pas de comorbidités, le rendez-vous doit nécessairement être pris sur un créneau disponible 24h avant avec les doses restantes.



Sur les plateformes, une case "personne de plus de 18 ans pour un rendez-vous d'ici demain soir" est disponible. Il est cependant précisé qu'il s'agit d'un "public non-prioritaire". Le site vitemadose.covidtracker.fr, qui regroupe les créneaux offerts à travers plusieurs plateformes de prise de rendez-vous en ligne, dont Doctolib mais aussi Keldoc ou Maiia, a lancé une nouvelle fonction nommée "chronodose". Celle-ci recense les créneaux disponibles le jour même ou le lendemain.

Le Premier ministre s'est dit "optimiste" sur l'objectif de 20 millions de personnes vaccinées "au sortir du week-end de l'Ascension", dans un entretien au Parisien publié lundi 10 mai. "Nous avons aussi procédé à des commandes de vaccins qui permettraient de faire un rappel vaccinal à l'automne, si cela était nécessaire", a précisé le chef du gouvernement.