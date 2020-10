Coronavirus : 87 cas dans une maison de retraite de Perpignan

publié le 14/10/2020 à 23:28

Un important cluster a été identifié au centre de cure médicale pour personnes âgées de La Miséricorde, situé avenue Dalbiez, à Perpignan. 67 pensionnaires et 20 salariés ont été contaminés par le coronavirus. Les visites ont été suspendues, a indiqué l’ARS, et les résidents ont été placés en isolement dans leur chambre, rapporte BFM TV.

"Toutes les mesures de précaution sont prises", a assuré le directeur de la délégation départementale de l'Agence régionale de santé, Guillaume Dubois. "Les gestes barrières sont respectés à la lettre et l'équipe opérationnelle d'hygiène de l'hôpital, dont dépend La Miséricorde, est intervenue. On suit la situation de manière très resserrée et rapprochée, en lien avec la direction du centre hospitalier", a-t-il ajouté.

Seuls deux résidents "ont besoin d’oxygène" mais ils ne sont pas sous respirateur, indique le directeur qui a assuré que depuis lundi, "la situation semble plutôt stable".

Des renforts déployés

Dans ce centre qui accueille 218 personnes âgées, un premier cas d’infection avait été identifié le 21 septembre dernier "au sein de l'unité de soins de longue durée". Un "dépistage massif" a été ensuite organisé le 7 octobre, précise-t-on dans les colonnes de L’Indépendant.

Pour combler l’absence des personnels contaminés, des renforts sont venus en aide à ce centre médical. Pour l’heure, le déménagement du centre de cure à Salses est reporté : il est impossible d'effectuer ce transfert "tant qu'il reste des cas de Covid en son sein".