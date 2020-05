Coronavirus : les bagages des athlètes des Jeux militaires ont transité à Creil

publié le 09/05/2020 à 17:01

Dans la recherche des origines de la pandémie de Covid-19, les soupçons se multiplient comme les témoignages autour des Jeux militaires mondiaux qui avaient été organisés à Wuhan, épicentre de l'épidémie, à la fin du mois d'octobre dernier. La pentathlète française Elodie Clouvel a déjà assuré qu'elle a très certainement été contaminée, tout comme son conjoint Valentin Belaud, lorsqu'elle était sur place.

Des athlètes italiens et espagnols ont fait des déclarations similaires, et voilà que l'on apprend que les bagages des sportifs français ont transité par la base militaire de Creil, dans l'Oise, où le virus a circulé très tôt en France, officiellement fin février. Ce nouvel élément braque un peu plus les projecteurs sur ces Jeux militaires, avec toujours autant d'interrogations et peu de réponses.

Si selon Le Parisien, le fret de la délégation française a bien transité par la base aérienne de Creil, un des foyers de départ dans l'Hexagone, c'était en date du 6 novembre, soit trois mois et demi avant le premier cas avéré, le 25 février sur cette même base aérienne. Les services de communication de l'armée font par ailleurs savoir qu'aucun des six militaires ayant réceptionné ce matériel n'a ensuite présenté de symptômes de la maladie.

Aucun cas de maladie au retour de Wuhan

Au sein des athlètes, si plusieurs témoignages dont celui d'Elodie Clouvel a posteriori, ont fait état de symptômes troublants, le service de santé des armées rappelle qu'il n'a enregistré aucun cas de maladie au retour de Wuhan, raison pour laquelle l'armée n'a pas diligenté ensuite un dépistage massif au sein de la délégation.