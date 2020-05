publié le 09/05/2020 à 17:30

Singapour, la cité-État qui fait face à une deuxième vague de contamination au coronavirus, a mis en place un chien robot dans un de ces parcs pour assurer le respect de la distance physique entre les individus.

Le robot canin, développé par Boston Dynamics et nommé Spot, a été déployé le 8 mai dans le parc Bishan-Ang Mo Kio à Singapour, comme l'indique l'article de Numerama. Il patrouillera jusqu'au 22 mai.

Dans une vidéo publiée par The Straits Times, on peut y voir l'engin défiler. Un agent reste à proximité du robot et le suit pendant ses déplacements pour observer l'efficacité du robot et en cas d'incident.

Le robot diffuse à la fois un message audio qui rappelle aux individus qu’il faut respecter la distanciation physique et il évalue le nombre de personnes présentes dans le parc via un système de vidéosurveillance.

