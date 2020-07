Coronavirus : 6,7% des habitants de France métropolitaine déjà infectés

et AFP

publié le 10/07/2020 à 20:45

En France, 6,7% de la population métropolitaine a été infecté par la Covid-19 avant mi-avril, soit 4,4 millions à peu près de personnes selon l'agence sanitaire Santé publique France qui observe une "nouvelle tendance à l'augmentation de la circulation du virus SARS-COV-2", même si c'est "à un niveau bas".

La semaine dernière, le nombre de cas d'infection confirmés, le taux de nouveaux cas et le nombre d'actes SOS médecins pour suspicion de Covid-19 étaient en augmentation par rapport à la semaine précédente.

"On a une tendance à l'augmentation des nombres de nouveaux cas confirmés, mais qui reste modérée" explique Sophie Vaux de SpF. "On ne parle pas d'explosion de cas, mais il y a un frémissement qui appelle à la vigilance".

"On est vraiment à un moment où on a des facteurs susceptibles de favoriser la reprise de l'épidémie et c'est absolument ce qu'on doit éviter", poursuit-elle citant l'exemple de la Mayenne, où il y a eu en quelques semaines une très forte augmentation des cas.

D'autant que la prévention diminue dans la population et que les vacances d'été sont susceptibles de favoriser les comportements à risque et les regroupements familiaux et amicaux.