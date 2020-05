Confinement : quelles sont les nouvelles règles pour faire du sport ?

publié le 03/05/2020 à 07:09

Le 11 mai est une date qui est marquée dans l'agenda de tous les sportifs aguerris mais aussi des sportifs du dimanche. Les règles vont changer d'ici moins de 10 jours. Décisions prises par le ministère des Sports en concertations avec le Conseil de santé publique.

Finis les challenge sportifs confinés. Désormais le marathon basé actuellement sur 500 tours de votre jardin pourra s'effectuer dans un périmètre de 100 kilomètres autour de votre domicile. Il n'est plus question de limiter les activités sportives à 60 minutes. La sortie se fera sans attestation.

À partir du 11 mai, il sera aussi possible de faire du sport à plusieurs. Les rassemblements seront limités à 10 personnes en respectant les critères de distanciation. Il faudra par exemple 10 mètres entre deux joggeurs ou entre deux cyclistes.

Toutes les disciplines collectives et les sports de combat restent interdits. L'accès aux salles de sport et à des vestiaires reste également impossible. Il faudra pratiquer sa séance de yoga en extérieur en respectant une distance physique de 4 mètres carré. On peut par exemple jouer au tennis en simple mais pas en double.

Toutes ces règles, qui pourront évoluer à partir du 2 juin, seront inscrites dans un guide édité par le ministère des Sports et disponible la semaine prochaine.