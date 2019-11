publié le 05/11/2019 à 13:53

C'est une disparation qui inquiète les autorités. "Vu pour la dernière fois dimanche 03 novembre matin à Boynes (près de Pithiviers, dans le Loiret), Adrien Lebel a disparu alors qu'il effectuait son jogging", indique la gendarmerie du Loiret sur Facebook.

"De taille moyenne (160/170cm), il a les cheveux rasés et porte des lunettes. Il n'a plus de barbe. Il est vêtu d'un jogging gris et d'une paire de chaussures noires", selon les forces de l'ordre, qui appellent à les informer de "toutes informations utiles".

D'importantes recherches ont été menées. Ce lundi 4 novembre, la gendarmerie a annoncé que "5 patrouilles de la compagnie de Pithiviers, une équipe cynophile et un hélicoptère de la gendarmerie participent aux recherches". Les recherches se poursuivent aujourd'hui, indique France Bleu, qui précise que ce sont ses parents qui ont alerté la gendarmerie.