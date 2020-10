publié le 24/10/2020 à 06:10

L'Académie nationale de Médecine recommande d'apporter, en cas de besoin, des compléments en vitamine D aux patients atteints de la Covid-19.

En effet, l'Académie nationale de Médecine explique ainsi que la vitamine D est une "prohormone synthétisée dans le derme sous l'effet des ultraviolets, c'est-à-dire des rayons du soleil". Elle est responsable "de l'absorption intestinale du calcium et de la santé osseuse" mais a aussi des "effets non classiques".

Ainsi, la vitamine D module de cette façon le système immunitaire "par stimulation des macrophages et des cellules dendritiques" et donc "joue un rôle dans la régulation et la suppression de la réponse inflammatoire cytokinique à l’origine du syndrome de détresse respiratoire aigu qui caractérise les formes sévères et souvent létales de Covid-19".

Recommandée aux patients atteints de la Covid-19

Ainsi, pour les patients atteints du coronavirus, "elle module ce système immunitaire" et donc "joue un rôle dans la régulation et la suppression de la réponse inflammatoire cytokinique à l’origine du syndrome de détresse respiratoire aigu qui caractérise les formes sévères et souvent létales", explique l'ANM.

"La vitamine D ne peut être considérée comme un traitement préventif ou curatif de l'infection due au SARS-CoV-2 ; mais en atténuant la tempête inflammatoire et ses conséquences, elle pourrait être considérée comme un adjuvant à toute forme de thérapie", affirme l'Académie nationale de Médecine dans le communiqué.