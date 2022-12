Comment se réveiller en forme et avec le sourire ?

Parfois, on a dû mal émerger du lit, et on est tenté d’y rester encore un peu après la sonnerie du réveil surtout après une nuit trop courte ou de mauvaise qualité.

Le réveil sonne une fois, et on se dit : "Oh allez encore cinq minutes". Et on appuie sur la fonction "snooze" ou "rappel" de son réveil pour s’offrir un petit supplément de sommeil. Selon une récente étude de l’université d’Oxford, 57% des adultes sont adeptes du réveil en plusieurs fois. Eh bien, les médecins estiment ce n’est pas une très bonne idée.

Ça ne repose pas. Les quelques minutes supplémentaires qu’on prend pour rester au lit ne sont pas récupératrices. La petite sieste de 5 ou 10 minutes qu’on s’accorde avant de se lever est trop courte pour nous plonger dans un sommeil profond. C’est du sommeil léger qui nous rend somnolent et confus. En plus, avec ces réveils successifs, l’organisme ne sait plus s’il doit se réveiller ou s’endormir. Résultat, on finit par se lever en se sentant encore plus désorienté et fatigué.



Pourquoi il faut bannir la fonction "snooze"

En plus, ça peut être gênant pour la personne qui dort avec vous. Alors, si malgré tout, vous pensez être rattrapé par l’envie d’utiliser la fonction "snooze", pour vous en prémunir, vous pouvez placer votre réveil loin de votre lit pour vous obliger à vous lever.



Préférer un réveil musical pour avoir plus d'énergie

Selon une étude australienne, un réveil en musique est également préférable. Des chercheurs de l’Institut royal de technologie de Melboune ont montré que les personnes qui utilisent une musique en guise de réveil ont ensuite un meilleur niveau de vigilance que celles qui se sont réveillées avec une sonnerie stridente. Donc on a intérêt à choisir une sonnerie mélodieuse ou une musique depuis une playlist. Ca permet de sortir plus vite de "l’inertie du sommeil". C’est bon à savoir, surtout si on doit prendre la route juste après son réveil ou si on doit être rapidement opérationnel.



On n'est pas égaux face au réveil

L'inertie du sommeil, c’est ce qui explique qu’on a parfois besoin d’un peu temps pour se sentir bien réveillé. Après le sommeil, l’organisme a besoin de se réactiver. Il faut le temps que la température du corps remonte, que des hormones, comme le cortisol, se relancent. Ce temps est très variable selon les personnes. Ça peut durer de 10 minutes en moyenne à 4 heures ! On n’est vraiment pas égaux face au réveil. Les personnes dites "du matin" ont généralement de l’énergie juste après le réveil alors que celles "du soir", vont avoir plus de de mal à émerger le matin.



Pour contrer l’inertie du sommeil, on peut s’étirer avant de sortir du lit, prendre une douche car ça active la vigilance, surtout si on termine par un peu d’eau froide sur tout le corps, ou au moins jusqu’aux fesses si c’est difficile, notamment en l’hiver. Enfin, pour se mettre dans un bon état d’esprit, on peut faire un exercice de psychologie positive : penser à quelque chose d’agréable qui nous attend dans la journée.





