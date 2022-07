Comment se protéger du soleil tout en préservant les océans ?

Cet été, vous allez mettre de la crème solaire pour protéger votre peau des rayons UV. Ce reflex est très bon puisqu'en plus d'éviter les coups de soleil, cela réduit largement le risque de développer des cancers de la peau.

Aujourd'hui, il existe tout type de crèmes solaires : teintées, à paillette, parfumées, en spray ... et à toute games de prix. Mais ce geste est loin d'être anodin. À chaque fois que vous vous recouvrez le corps de crème solaire, vous augmentez la pollution de l'eau, y compris si vous ne vous baignez pas dans la mer. Lorsque vous prenez votre douche, les particules nocives pour l'environnement présentes dans votre crème polluent l'eau qui terminera dans la nature. Une étude a montré que près de 14.000 tonnes de crème solaire finissaient dans les mers chaque année.

Ces composés chimiques sont absorbés par la flore aquatique, notamment par les coraux, ce qui perturbe la reproduction, le cycle de croissance des coraux et conduit à leur blanchissement. Les substances les plus nocives sont l'oxybenzone et l'octinoxate. Jusqu'à il y a très récemment, il était quasiment impossible de trouver des protections solaires qui ne contenaient pas ces composants chimiques.

Mais aujourd'hui, grâce à la prise de conscience de l'urgence écologique et de certains États qui ont interdit leur utilisation, les choses avancent. Il existe aujourd'hui des protections solaires tout aussi efficaces pour se protéger du soleil, tout en ne détruisant pas les écosystèmes marins.

Où trouver des protections solaires sans danger pour l'environnement ?

Pour savoir si votre crème solaire n'est pas nocive pour l'environnement, vous pouvez commencer par regarder la liste des ingrédients qui le composent. À noter que cette liste est trié du produit le plus au moins présent.

Mais si détailler la liste écrite en minuscules lettres ne vous convient pas, certaines plateformes existent pour savoir quelles crèmes sont sans danger pour l'environnement. Il y a par exemple le Haereticus Environmental Lab, qui publie chaque année une liste de protections solaires sans danger pour les coraux, mais cette liste contient des produits difficiles à se procurer en France.

RTL vous donne une liste de 5 écrans solaires qui sont sans danger pour la planète et facilement trouvable :

- La gamme de protection solaire des laboratoires de Biarritz

- La gamme solaire Nuxe

- La gamme Edelweiss de Weleda

- La gamme solaire de Lovea

- La gamme solaire d'Aven

