publié le 12/06/2021 à 11:28

Comment rassurer les bébés ? Sonia Krief, auxiliaire de puériculture depuis plus de 40 ans et fondatrice de l’école du Bien Naitre, vient de publier un livre chez Albin Michel J’accueille mon bébé.

Elle y donne ses précieux conseils notamment pour les premiers bains, ce moment où on ne sait pas du tout comment s’y prendre. La vidéo dans laquelle elle donne le bain à un nouveau-né en lui murmurant plein de mots doux a fait le tour du web en dépassant les 50 millions de vues. C’est un moment extraordinaire dans lequel le bébé est tellement serein.

Pour le bain, après avoir vérifié la température de l’eau et de la pièce, mettez-le bébé en contact avec l’eau avec beaucoup de douceur. Parlez lui, usez et abusez des phrases qui apaisent par exemple "ça va aller, tu vas y arriver, tu n’as rien à craindre".



Un autre conseil, c’est de prendre conscience que quand le bébé nait il a beaucoup de peurs et de stress mais nous n’avons pas les sous-titres. Elle recommande de l’écouter, de le regarder et de faire de chaque moment le changement de couche, le biberon, une occasion de lui parler doucement. Le bébé est sensible aux intonations, à la douceur des mots et au sourire dans la voix. Rassurez-le encore et encore. Et quand il pleure, dites-lui : "Tout va bien je suis là".



Voilà une minute qui peut tout changer… pour lui.