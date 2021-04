Bruxisme : tout savoir sur le grincement des dents

publié le 04/04/2021 à 10:25

De plus en plus de dentistes reçoivent des patients qui souffrent de grincement et de serrement de dents, d'après une enquête publiée par l'Association dentaire américaine. D'autres soucis s'associent à ce symptôme : des dents ébréchées et fissurées, mais aussi des maux de tête et de la mâchoire.

Depuis le premier confinement, même constat en France : les spécialistes voient davantage de fractures dentaires, de couronnes et de bridges décelés, et des patients qui se plaignent de douleurs à la mâchoire, rapporte Christophe Lequart, chirurgien-dentiste et porte-parole de l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD).

Pourquoi ce phénomène de grincement des dents, appelé le bruxisme, s'intensifie ? Il s'agit d'un effet collatéral de la crise sanitaire. L'angoisse liée à la santé, l'absence d'interaction sociale, les craintes liées au travail... Nous sommes plus tendus que d'habitude.

Pour traiter le bruxisme, il n'existe qu'une seule solution : il faut installer une gouttière. C'est une plaque de résine qui s'interpose entre les dents pour supprimer le contact entre les dents. Totalement prise en charge, elle est faite sur-mesure.