Comment apprendre à demander de l'aide ?

publié le 31/03/2019 à 12:10

Il y a mille et une mauvaises raisons qui empêchent de demander de l'aide. Parfois un estime que c'est un signe de faiblesse et comme on vit dans un monde gouverné par les réseaux sociaux, il faut en permanence se montrer beaux, costaud, indestructible ! Pour d'autres, c'est une question d'éducation, ils ne veulent pas déranger et ils gardent tout pour eux. Pour d'autres encore, c'est la timidité qui s'exprime ou la peur de devoir quelque chose à quelqu'un.



Au carrefour de l'isolement, toutes les options mènent à une impasse. Si vous vous sentez fatigué alors que vous faites des journées ordinaires, si ce qui vous fait habituellement envie ne vous intéresse plus, si vous n'avez pas envie de voir du monde, c'est que quelque chose ne va pas. Il faut donc identifier ce "quelque chose", admettre que vous avez besoin d'aide et cette aide il faut la demander.

D'abord il faut s’ôter de la tête que demander c'est déranger. Vous allez voir que beaucoup de gens apprécient aider. Ensuite, il faut exprimer son besoin le plus clairement du monde sans tourner autour du pot. Demander de l'aide ça se prépare, en 4 étapes :

- D'abord, il faut déterminer le bon profil (amis, famille, voisin, collègue).

- Demandez vous avec qui vous vous sentez le plus à l'aise.

- Faites la liste des personnes auxquelles il vous est arrivé de rendre service par le passé.

- Enfin identifiez les personnes dont vous savez qu'elles vous apprécient.



Vous avez ainsi une bonne chance de trouver la bonne personne pour vous venir en aide.