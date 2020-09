publié le 24/09/2020 à 09:23

La France se réveille ce jeudi 24 septembre avec de nouvelles restrictions sanitaires. Un sacré tour de vis du gouvernement face à la deuxième vague du virus. Le ministre de la Santé a présenté mercredi une carte de France avec des nuances d'alerte, et notamment un rouge grenat foncé en Guadeloupe et dans la métropole d'Aix-Marseille. Il s'agit désormais de territoires en "alerte maximale".

Conséquence, les bars et restaurants vont fermer ce samedi 26 septembre et pour une durée minimale de 15 jours. Une décision qui suscite la colère des élus locaux, mais aussi des professionnels. Bertrand Marty, président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière des Bouches-du-Rhône, regrette le manque de concertation du gouvernement. "On a vraiment tous découvert les annonces devant la télé", assure-t-il sur RTL ce jeudi 24 septembre.

"On a vraiment le sentiment de ne pas être respecté par le pouvoir parisien", estime-t-il. Selon Bernard Marty, cette décision est une surprise car il assure avoir négocié il y a quelques dizaines de jours "une fermeture à 00h30 avec le préfet de région". "Depuis longtemps nous respectons les gestes barrières", insiste le président de l'UMIH des Bouches-du-Rhône. Il cite la mise en place du gel hydroalcoolique à l'entrée des établissements, le port du masque pour tous les clients debouts et salariés et la distanciation entre les tables.

"Nous avons vraiment l'intention de nous faire entendre et on utilisera toutes les voies et les moyens pour pouvoir le faire", assure Bernard Marty. Selon lui, la situation du secteur des bars et restaurants est en crise. "Il y a eu un effet trompe-l'œil pendant le mois de juillet et surtout le mois d'août, mais au mois de septembre il n'y a plus de croisière, de foire, de congrès", rien de ce qui faisait l'activité touristique à Marseille.

"Après trois mois de fermeture, c'est un vrai coup dur", confie le président de l'UMIH 13. "Si dans 15 jours c'est pareil, ça fera la démonstration qu'on n'est pas du tout à l'origine de tout ça ou est-ce qu'on continuera à être fermé ?", s'interroge Bernard Marty. Il dénonce l'"amateurisme" de ces mesures. "Bien sûr qu'on est inquiets de la propagation du virus, mais je ne pense pas que les bars et restaurants soient à l'initiative de ça", conclut-il.