publié le 29/10/2018 à 16:44

Informer les patients en chimiothérapie à domicile pour limiter les risques : c'est l'objectif d'un livret de neuf pages distribué aux malades de l'hôpital privé de Sarcelles (Val-d'Oise).



En France, il est aujourd'hui possible d'être traité à la maison contre le cancer, avec les mêmes garanties d'efficacité qu'avec un traitement en centre hospitalier. En 2020, 50% de ces traitements se feront même à domicile.

Mais ce que les malades ne savent pas, c'est qu'ils peuvent être toxiques pour leur entourage. Le risque est en effet de contaminer l'entourage et son environnement avec les résidus de produits toxiques qui se retrouvent dans la sueur ou le vomi des malades.

"Par exemple, le linge sale doit être lavé à part et ne doit pas être mélangé au linge du reste de la famille. On demande également aux patients d'éviter d'être en contact avec des enfants en bas âge et avec les femmes enceintes et allaitantes", explique Louisa, cadre de santé à l'hôpital de Sarcelles.

Informer pour dédramatiser

Des gestes simples que le malade et sa famille ne connaissent pas forcément. Car aujourd'hui, les patients ne sont pas systématiquement informés, sans doute par peur de les stresser.



Pour Ségolène Benhamou, directrice de l'hôpital, il s'agit pourtant d'une question de santé publique. "Les produits de chimiothérapie sont des produits toxiques, donc ils nécessitent certaines mesures. Ce passeport permet de donner des conseils simples, facilement réalisables et pas anxiogènes. Cela permet de dédramatiser, de dire concrètement ce qui est sujet à risques et ce qui ne l'est pas", explique-t-elle.





Elle espère que cette initiative sera étendue à d'autres établissements. Pour l'instant, seulement deux hôpitaux distribuent ces livrets aux malades.