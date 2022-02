Le "chanvre thérapeutique va doper le revenu des agriculteurs", selon un producteur

Depuis vendredi, les agriculteurs français ont le droit de cultiver du cannabis médical. Parution du décret au Journal Officiel. 1.300 agriculteurs produisent déjà en France du chanvre, une variété de cannabis à faible teneur en THT, pour en faire des isolants, de l'huile ou du CBD.

Dans le Finistère à Plomelin, près de Quimper Yves de Broc cultivateur et membre de l’association "La Brouette de Berivoal" ‘va cultiver 3.000 plans de chanvre thérapeutique. "Ce sont des feuilles cousines de celles du cannabis", explique Yves de Broc. Pour faire pousser ces feuilles, le paysan va "semer en mai et le récolter en octobre. Et l'avantage de cette méthode, c'est qu'on n'a pas besoin d'engrais, de pesticides, c'est une plante qui pousse tout à fait naturellement". Il estime que le chanvre thérapeutique "est une plante d'avenir".

Cette production va doper le revenu des agriculteurs. "C'est quand même un produit lucratif. En plus, ça va créer énormément d'emplois. Ça peut pousser dans n'importe quel champ et ça rapporte énormément", détaille l'agriculteur.

Le champ est régulièrement défoncé par de drôles de consommateurs : "les chevreuils adorent le cannabis", plaisante Yves le Broc. Mais contrairement aux dealers, ils ne sont pas inquiétés par la brigade des stupéfiants.