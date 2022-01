Vaucluse : ils conditionnaient leur cannabis dans des sachets "Haribeuh"

C'est une touche d'humour qui n'a pas été du goût des forces de l'ordre. Dimanche 2 janvier, les gendarmes du Vaucluse ont saisi, lors d’une opération anti-drogue dans la commune de Sorgues, d'importantes quantité de résine de cannabis conditionnée dans des sachets ressemblant fortement à ceux de la célèbre marque de bonbons Haribo.

Comme le rapporte France Bleu, ces sachets comprenaient un slogan "Haribeuh c’est beau la vie, y’a de la weed et du teuchi", en référence à la célèbre devise de la marque de confiserie : "Haribo c'est beau la vie pour les grands et les petits". De la cocaïne et des centaines d'euros en liquide ont également été saisies lors de cette opération.

Sur leur page Facebook, les gendarmes du département n'ont pas manqué de se montrer ironiques à l'issue de cette opération : "Haribeuh ce n'est pas bon à notre avis, ni pour les grands ni pour les petits", ont-ils répliqué.