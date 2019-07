Canicule : les fortes chaleurs vont-elles durer tout l'été ?

publié le 23/07/2019 à 07:05

La France s'apprête à faire face, dans la semaine du 22 au 28 juillet, à un retour de la canicule. Selon Météo France, l'ensemble du territoire devrait en effet connaître de fortes chaleurs, avec des pics à plus de 40 degrés dans certaines régions.

Si le retour des températures plus clémentes doit arriver jeudi dans l'ouest du pays, doi-on s'attendre à d'autres vagues caniculaires pendant la saison ? Le météorologue François Jobard à déclaré à BFM TV :"Depuis 1947, 40 vagues de chaleur ont été comptabilisées: 9 ont eu lieu avant 1989, 31 entre 1989 et 1999 et 22 après 2000. Il y a donc bien une multiplication de leur fréquence.". Une multiplication qui semble s'accélérer, dans un rapport publié par Météo France, on constate, depuis 2010, au moins une vague de chaleur par an (excepté pour 2014) avec un record de 4 pour 2017. Si cet été suit la tendance, on peut donc envisager sérieusement un mois d'août particulièrement éprouvant.

Une information confirmée en juin dernier par Météo France qui, sans pouvoir prévoir à l'avance les épisodes de canicules, a annoncé un été plus chaud que la normale en Europe. La principale raison de cette hausse significative des températures est sans surprise le réchauffement climatique. Un débat organisé par l'Assemblée nationale doit se tenir mardi 23 juillet pour aborder le sujet, alors que le monde entier semble touché par le phénomène. Le mois de juin 2019 aura été le plus chaud jamais enregistré sur Terre.