publié le 21/12/2018 à 09:51

C'est beaucoup plus qu'un accessoire esthétique, beaucoup plus qu'une simple prothèse... La perruque pour les femmes traitées pour un cancer, c'est un peu de moral retrouvé, de la confiance en soi... Ce petit plus qui fait qu'on se sent un peu moins mal.



Ces perruques sont actuellement remboursées 125 euros, ce qui est assez loin de leur coût réel. Mais dans quelques semaines, en avril prochain, elles seront intégralement remboursées, permettant ainsi aux nombreuses patientes sous chimiothérapie de se procurer une perruque de bonne qualité sans aucun reste à charge.

Cette perruque de classe 1 sera vendue 350 euros maximum, les fabricants de prothèses capillaires ayant accepté de baisser leur prix tandis que la sécurité sociale en remboursera la totalité.

Des perruques luxueuses remboursée à 250 euros

Pour des perruques plus luxueuses, avec plus de cheveux naturels, vendues aujourd'hui jusqu'à 700 euros, le montant du remboursement sera de 250 euros.



Ce combat a été remporté par l'association Rose magazine. Cette dernière réclame cette mesure depuis plusieurs années, pourtant prévue dans le plan cancer, dont le dossier était cependant bloqué. En juin dernier, une pétition avait été lancée et la ministre de la santé, Agnès Buzyn s'était engagée à trouver une solution.