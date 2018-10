publié le 01/10/2018 à 14:01

Chaque année, le mois d'octobre est marqué par cette campagne de sensibilisation. Ce lundi 1er octobre marque le coup d'envoi de la 25e édition d'Octobre Rose. Pendant 31 jours, la lutte contre le cancer du sein sera à l'honneur afin de parler librement et sans tabou, du cancer le plus mortel chez les femmes.



Selon les chiffres communiqués par la Fondation pour la Recherche Médicale, 59.000 cas ont été diagnostiqués en France l'année dernière et 11.900 décès ont été enregistrés.

Si le taux de mortalité est en baisse depuis une quinzaine d'années, grâce notamment aux progrès de la médecine, les campagnes de sensibilisation ont également un rôle primordial dans cette lutte alors qu'une femme sur huit risque de développer cette maladie, selon l'association à l'origine notamment d'Octobre Rose, Le Cancer du Sein, Parlons-en.

> Spot Octobre Rose 2018

Depuis sa création en 1994, la campagne Octobre Rose a su s'imposer comme un rendez-vous incontournable au point de devenir un rendez-vous de mobilisation nationale grâce à l'investissement de certains people, comme Cristina Cordula, ambassadrice pour la deuxième année consécutive de cette campagne.



Conférences, courses, remise de prix, soirées... Cette année encore, le programme sera chargé partout en France afin de clamer haut et fort le slogan "Tous concernés".