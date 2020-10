Cancer du sein : quand faut-il faire les examens de dépistage ?

publié le 17/10/2020 à 07:20

"Plus un cancer est dépisté tôt, meilleur est le pronostic", résumait Nasrine Callet auprès de RTL.fr le 12 octobre dernier. Gynécologue et oncologue, elle recommandait de pratiquer régulièrement l'autopalpation mammaire pour un dépistage plus efficace. Mais cet auto- examen ne se substitue pas aux visites régulières chez le médecin spécialiste.

La première doit se faire au moins à 25 ans. À cet âge-là, toutes les personnes enregistrées comme femmes auprès de la Sécurité sociale reçoivent une notification. "Cette consultation est adressée à tout le monde pour familiariser avec les examens gynécologiques, indique Nasrine Callet. Il s'agit d'expliquer comment on fait les frottis, discuter de la prise d'un contraceptif..."

C'est à ce moment-là aussi que le médecin s'informe des antécédents familiaux du cancer du sein, un facteur de risque important de développer la maladie. Ces profils bénéficient de dépistages spécifiques, contrairement aux autres pour qui le calendrier des examens est échelonné différemment..

50 ans, l'âge charnière

Hors antécédents familiaux, l'âge est le principal facteur de risque. "II y a le plus de cancers du sein vers 62-63 ans", informe Nasrine Callet. C'est pourquoi la sécurité sociale donne la possibilité de réaliser une mammographie et une échographie gratuites et sans avance de frais entre 50 et 75 ans, tous les deux ans. Ce qui n'empêche pas d'en faire plus régulièrement (ou plus tôt) si l'on en ressent le besoin ou que l'on remarque soi-même des anomalies.

Si cette campagne de dépistage gratuit s'arrête après 75 ans, c'est parce que le nombre de cancers du sein diminue après cet âge-là. "À ce moment-là, on laisse la personne voir avec son médecin", conclut Nasrine Callet.