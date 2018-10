Cancer du sein : "La relation patiente-médecin m'a donné de la force", dit une femme

publié le 08/10/2018 à 21:30

Un combat qu'ils ont mené à deux. Dans On se revoit le mois prochain (ed LeDuc), le chirurgien oncologue Didier Bourgeois et sa patiente Elisabeth de La Morandière livrent un témoignage inédit sur le cancer du sein.



Quinze ans après l'annonce de sa maladie, Elisabeth de La Morandière est totalement guérie et revient sur les épreuves qu'elle a affrontées. "C'est derrière moi. C'est une drôle d'aventure bizarre mais heureusement j'étais bien accompagnée par le docteur Bourgeois. Cette relation patiente-médecin était très importante et m'a donné beaucoup de force", confie-t-elle.

Une relation particulière, qui a d'abord nécessité quelques ajustements. "C'était une patiente très directive. Elle prenait d'emblée son cancer en charge elle-même et il a fallu que je prenne le dessus pour lui imposer certains traitements. C'est souvent très difficile parce qu'il faut reprendre le dessus pour pouvoir diriger la patiente", souligne le docteur Didier Bourgeois.