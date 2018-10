et AFP

publié le 10/10/2018 à 08:02

Dans un avis publié ce mercredi 10 octobre, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) demande "aux pouvoirs publics de prendre toutes les mesures de nature à faire cesser l'exposition de la population aux UV artificiels" devant le risque de cancer "avéré".



"On recommande l'arrêt de l'activité liée au bronzage artificiel, et aussi l'arrêt de la vente d'appareils délivrant des UV à visée esthétique, notamment aux particuliers", a expliqué à l'AFP l'un des experts de l'Anses.

L'agence avait déjà recommandé la fermeture des centres de bronzage dès 2014. Mais les demandes répétées des experts ne sont pas entendues par les pouvoirs publics, qui se sont simplement contentés de durcir la réglementation.

L'académie de médecine et les dermatologues s'étaient rangés en 2015 derrière le premier avis défavorable de l'Anses.

Les jeunes, public le plus vulnérable

"Les personnes ayant eu recours au moins une fois aux cabines de bronzage avant l'âge de 35 ans augmentent de 59% le risque de développer un mélanome cutané. En France, il a été estimé que 43% des mélanomes chez les jeunes pouvaient être attribués à une utilisation de ces cabines avant l'âge de 30 ans", a pointé l'ANSES.



"L'activité a été divisée par deux depuis 2009 et la polémique sur les risques des UV". On compterait aujourd'hui 4.500 établissements en France dont 300 centres de bronzage spécialisés. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, n'a pas encore tranché. Le Brésil et l'Australie ont interdit ce type d'établissements.