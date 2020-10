Burn-out : Michel Cymes rappelle comment détecter les premiers symptômes

publié le 22/10/2020 à 06:05

Comment identifier la maladie ? Le burn-out, le nouveau mal du du siècle, fait des ravages chez de nombreux salariés. On ne va pas partir à la recherche des coupables - les méthodes modernes de management ont sans doute une petite responsabilité dans ce désastre -, mais il faut rappeler aux salariés qu'ils ont un devoir : celui de savoir identifier les signes avant-coureurs de la maladie pour être capables de dire "stop" à temps.

Ce qui est sûr, c'est que non seulement ça coûte une fortune à la Sécurité sociale, mais en plus ça peut cabosser des vies entières. Le travail est normalement un facteur d’épanouissement. Quand cela devient une source d'épuisement et de souffrance, c'est que quelque chose ne tourne pas rond.

Certains signes ne trompent pas et doivent vous alerter. Par exemple, si vous avez l'impression qu'au travail vous êtes moins efficace que par le passé, si vous accumulez les heures supplémentaires pour compenser, si vous avez du mal à vous concentrer, si vous faites des erreurs inhabituelles et que le matin vous vous réveillez fatigué, il est temps de se poser quelques questions.