Michel Cymes : "Préserver sa musculature, sinon le risque de chute augmente"

publié le 22/05/2017 à 15:11

Avec l'âge, on a des interrogations liées au temps qui passe. On se pose des questions du type "comment bien vieillir ?" ou encore "suis-je prêt physiquement à aborder la seconde moitié de ma vie ?". L'enjeu est de conserver un minimum de souplesse sur les articulations et de préserver sa musculature, sinon le risque de chute augmente.



La chute est la première cause de mortalité après 65 ans, selon l'Assurance Maladie. Souvent, c'est sans gravité mais parfois ça correspond au début de la fin : une fracture qui cloue au lit à un âge avancé peut ôter l'envie de se battre pour retrouver toutes ses capacités. Voilà pourquoi tout ce qui contribue à la robustesse des os est important à prendre en compte. Une étude de l'Inserm a montré que certains programmes d'exercices physiques, si on y consacre deux heures par semaine, réduisent d'un tiers le taux de chute.

Dès lors, il vous faut privilégier les activités qui vous feront travailler l'équilibre et la coordination des mouvements tout en permettant de renforcer la musculature et l'endurance. Aquagym, marche, vélo ou encore certaines disciplines dérivées des arts martiaux, comme le Qi Gong. Cette gym est pratiquée depuis des millénaires en Chine. Tout est basé sur la lenteur des mouvements et le rythme de la respiration. Une discipline parfaite pour améliorer l'adresse, l'équilibre et l'estime de soi.