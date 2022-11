Burn-out : comment le détecter à temps et se prendre en charge ?

Ces dernières années, la souffrance au travail s'est accrue et les cas de burn-out se multiplient. Il est dès lors essentiel d'apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs de la maladie pour être capable de dire "stop" à temps.

Si au travail, vous avez l'impression d'être moins efficace qu'à votre habitude et accumulez les heures supplémentaires pour compenser, que vous avez du mal à vous concentrer et que vous faites des erreurs inhabituelles, vous courrez droit vers le burn-out. Surtout, si vous vous réveillez fatigué le matin. Vous êtes épuisé et il est temps de faire une pause, de prendre du temps pour vous et de souffler. Sinon, votre santé mentale risque d'en prendre un coup et vous risquez le burn-out.

Le burn-out se manifeste, lui, généralement par un changement de comportement, que l'entourage est le premier à remarquer. Il ne vous reconnaît plus. Vous êtes irritable, vous buvez ou fumez plus que d'habitude, vous avez des comportements à risque (usage de drogue), mais vous êtes dans le déni. Vous pensez que tout va s'arranger, alors que tout est en train de se déliter. Il n'y a qu'une chose à faire : allez rapidement consulter un médecin et appuyez sur "pause".

Si le burn-out s'installe, il peut se traduire de différentes façons : mal à la tête, palpitations, infections virales... Mais le signe ultime, c'est celui du changement de personnalité. Vous devenez négatif, dur, détaché vis-à-vis de votre travail et de vos proches et êtes de plus en plus cynique. La consultation d'un médecin devient urgente et la prescription d'un arrêt-maladie est généralement nécessaire. Celui-ci peut durer quelques jours, comme plusieurs mois. L’intervention d’un psychiatre peut également être sollicitée.

Plus généralement, le traitement du burn-out passe par une amélioration de son hygiène de vie, à savoir par la pratique d'une activité physique et sportive pour évacuer les tensions ou d'une activité relaxante ; une meilleure gestion de son sommeil ; un rééquilibrage alimentaire ; ou encore une baisse de la consommation de produits excitants (thé, café) et/ou d'alcool.

